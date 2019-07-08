В Самарканде состоится Международный музыкальный фестиваль “Шарк тароналари”

CA-NEWS (UZ) - 26-30 августа 2019 года в городе Самарканде в двенадцатый раз пройдет традиционный Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» (Sharq Taronalari, Oriental Melodies).

Фестиваль нацелен на развитие музыкального искусства Востока, популяризацию фольклора, обмен традициями музыки и искусства между народами Узбекистана и других стран, а также научный обмен в указанной области.

Фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО один раз в два года в Самарканде в третьей декаде августа. В этом году Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» стал одним из членов Международной фольклорной организации (IOV).

За всю историю фестиваля в нем приняли участие представители 110 стран, посетили высокие гости из таких международных организаций, как ЮНЕСКО, Шанхайская организация сотрудничества, Международная фольклорная организация и Азиатский банк развития.

Ожидается, что нынешний фестиваль посетит более 400 иностранных гостей из 80 стран. В его рамках будет организована научно-практическая конференция на тему “Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока”, а также концерты и международные конкурсы мастеров традиционной музыки Узбекистана.