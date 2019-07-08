РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Самарканде состоится Международный музыкальный фестиваль “Шарк тароналари”

CA-NEWS (UZ) -  26-30 августа 2019 года в городе Самарканде в двенадцатый раз пройдет традиционный Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» (Sharq Taronalari, Oriental Melodies).

Фестиваль нацелен на развитие музыкального искусства Востока, популяризацию фольклора, обмен традициями музыки и искусства между народами Узбекистана и других стран, а также научный обмен в указанной области.

Фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО один раз в два года в Самарканде в третьей декаде августа. В этом году Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» стал одним из членов Международной фольклорной организации (IOV).
За всю историю фестиваля в нем приняли участие представители 110 стран, посетили высокие гости из таких международных организаций, как ЮНЕСКО, Шанхайская организация сотрудничества, Международная фольклорная организация и Азиатский банк развития.

Ожидается, что нынешний фестиваль посетит более 400 иностранных гостей из 80 стран. В его рамках будет организована научно-практическая конференция на тему “Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока”, а также концерты и международные конкурсы мастеров традиционной музыки Узбекистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×