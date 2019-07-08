На азотном заводе в Турции произошел взрыв

CA-NEWS (CA) - 7 июля на азотном заводе в турецком городе Кютахья произошел взрыв, сообщает «Корреспондент», ссылаясь на телеканал NTV.

Отмечается, что данные о жертвах или пострадавших не поступали.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные. Масштабы инцидента на данный момент неизвестны.

Пользователи социальных сетей выкладывали видео, на которых видны густые клубы жёлто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдалось.

Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы, чтобы избежать отравления.

Местные власти утверждают, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.