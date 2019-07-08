На азотном заводе в Турции произошел взрыв
- Азия и мир, происшествия
- 17:08, 08 июля 2019
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CA-NEWS (CA) - 7 июля на азотном заводе в турецком городе Кютахья произошел взрыв, сообщает «Корреспондент», ссылаясь на телеканал NTV.
Отмечается, что данные о жертвах или пострадавших не поступали.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные. Масштабы инцидента на данный момент неизвестны.
Пользователи социальных сетей выкладывали видео, на которых видны густые клубы жёлто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдалось.
Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы, чтобы избежать отравления.
Местные власти утверждают, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.