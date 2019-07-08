В Туркменистане второе заседание Халк Маслахаты пройдет 25 сентября

CA-NEWS (TM) - 5 июля президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о проведении заседания Халк Маслахаты Туркменистана 25 сентября в Ашхабаде во дворце Рухыет, передает ХТ.



Также поручено создать оргкомитет по проведению заседания и утвердить его состав, а до 1 сентября предоставить в Аппарат президента список избранных в Халк Маслахаты Туркменистана членов от велаятов и города Ашхабада.

Напомним, что Халк Маслахаты (Народный совет) был воссоздан в 2018 году. До этого схожий по функциям орган назывался Советом старейшин.

На первом заседании Народного совета глава государства отменил с 1 января 2019 года бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли.