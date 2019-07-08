РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане второе заседание Халк Маслахаты пройдет 25 сентября

CA-NEWS (TM) -  5 июля президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о проведении заседания Халк Маслахаты Туркменистана 25 сентября в Ашхабаде во дворце Рухыет, передает ХТ.

Также поручено создать оргкомитет по проведению заседания и утвердить его состав, а до 1 сентября предоставить в Аппарат президента список избранных в Халк Маслахаты Туркменистана членов от велаятов и города Ашхабада.

Напомним, что Халк Маслахаты (Народный совет) был воссоздан в 2018 году. До этого схожий по функциям орган назывался Советом старейшин.

На первом заседании Народного совета глава государства отменил с 1 января 2019 года бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×