В Узбекистане создадут банк стволовых клеток человека

CA-NEWS (UZ) - На базе Центра передовых технологий при участии Научно-исследовательского института гематологии и переливания крови планируется создание банка стволовых клеток. Как сообщают местные СМИ, с такой инициативой выступило Министерство инновационного развития Узбекистана.

Сообщается, что регистр банка будет предоставлять профильным медицинским учреждениям страны информацию о наличии образцов стволовых клеток для трансплантации пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, нарушениями гемопоэза, анемиями, лучевой болезнью и прочими серьезными заболеваниями.

В случае острых форм лейкозов, когда собственный костный мозг пациента поврежден, возникает необходимость в подборе родственного или антиген-совместимого донора стволовых клеток костного мозга в каждом конкретном случае. «А это упущенное драгоценное время для пациента», – говорится в сообщении Министерства инновационного развития республики.

Альтернативным источником гемопоэтических стволовых клеток является пуповинная кровь. Забор пуповинной крови осуществляется после рождения ребенка, технология абсолютно безопасна, безболезненна и доступна в сравнении с процедурой получения донорских гемопоэтических стволовых клеток из костного мозга и периферической крови, отметили в Мининноваций.

На сегодня в мире функционирует более 170 банков стволовых клеток пуповинной крови, осуществляющих хранение как собственных, так и донорских стволовых клеток.