Глава МИД Узбекистана примет участие в Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана посетит Великобританию, сообщила пресс-служба МИДа.



Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 9-12 июля 2019 года посетит с рабочим визитом Великобританию и примет участие в Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне.

В программе визита также проведение двусторонних встреч и переговоров с официальными лицами Великобритании.

Напомним, что с 10 по 11 июля в Лондоне состоится Глобальная конференция по свободе СМИ (Global Conference for Media Freedom), которую Великобритания организует совместно с Канадой. Ожидается, что в ней примут участие представители 100 государств и международных организаций, в том числе 60 участников в ранге министра, а также около тысячи журналистов, ученых и представителей гражданского общества.