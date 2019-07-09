В Узбекистане ограничили скорости поездов из-за аномальной жары

CA-NEWS (UZ) - Аномальная жара вновь стала причиной введения ограничения скорости, сообщает ОАО "Узжелдорпасс".



Руководство компании сообщает о том, что в связи с установившейся по всей Республике аномальной жарой на таких железнодорожных участках как, Ташкент - Андижан, Ташкент - Ургенч - Хива, Ташкент - Кунград, Ташкент - Термез и Ташкент - Бухара введено ограничение скорости. Данные меры введены в целях обеспечения безопасности движения поездов.

"Учитывая данный факт и с целью обеспечения дополнительных удобств, руководство компании организовывает бесплатную раздачу минеральной воды в поездах вышеуказанных направлений, а также благодарит за оказанное доверие и приносит пассажирам свои извинения за причиненные неудобства в пути следования", - отмечается в сообщении "Узжелдорпасс".

По данным синоптиков, в ближайшие полторы недели в республике ожидается жаркая погода. После 10 июля температура поднимется до +42 градусов, а на юге страны — до +44 градусов, что на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений для середины лета.