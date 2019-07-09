Опубликованы первые фотографии погибших при перевозке в Таджикистане заключенных

CA-NEWS (TJ) - 8 июля власти Таджикистана начали выдавать тела скончавшихся заключенных их родным для погребения. В соцсетях появились две фотографии с процесса прощания с Валиджоном Одинаевым, 43-летним уроженцем села Багалак под Гиссаром, одним из 14 заключенных, скончавшихся 7 июля во время перевозки из колоний и СИЗО Согдийской области в Душанбе. На опубликованных фотографиях на лице Одинаева видны гематомы, сообщает сайт Ахбор.

Ранее ГУИН Минюста Таджикистана сообщило, что 7 июля во время этапирования 128 заключенных 14 из них отравились тремя буханками хлеба, поделенными с ними одним из осужденных. Врачам удалось спасти лишь двоих, остальные умерли вечером 7 июля.

Как сообщает ГУИН, караван автомобилей в сопровождении конвойной группы отбыл 7 июля в 12:45 из Худжанда и достиг Душанбе в 18:20.

Согласно установленным нормативам по пути следования караван 6 раз останавливался по необходимости.

На втором участке дороги в местечке Майхура Варзобского района один из заключённых как обычно раздал 3 буханки хлеба 16 заключённым. После его употребления через полчаса у 16 заключённых, которые находились в кузове автомашины за госномером 024 ВА 01 наблюдались тошнота, головокружение рвота. В 18:20, когда автомашина въехала в исправительное учреждение в следственное учреждение ГУИУН Минюста РТ состояние употребивших хлеб ухудшилось. 16 человек потеряли сознание. В 18:25 специальная бригада скорой помощи с привлечением специалистов-медиков была доставлена в учреждение ГУИУН Минюста РТ, - говорится в официальном сообщении ведомства.

В результате принятых мер с использованием всех возможностей медикам удалось спасти жизнь двум заключённым. Несмотря на принятые экстренные медицинские меры не удалось спасти жизнь 14 заключенных. Остальные 114 заключённых были доставлены в исправительные учреждения без физических повреждений, сообщает ГУИН.

По факту отравления, приведшего к смерти 14 заключённых Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело и создана специальная следственная группа.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела находится под контролем генерального прокурора.

Список скончавшихся заключённых:

Абдурахмонов Абдурахмон Хасанович,10.02.1997, уроженец района Рудаки, с/дж Чимтеппа, селения Гулбутта.

Буриев Далерджон Бозорович, 16.09.1998 г.р, уроженец города Истаравшан.

Ватаниев Махмасаид Восеиевич, 20.04.1977 г.р, уроженец района Абдурахмони Джами селения Хилоли.

Манонов Раджабмурод Алимардонович, 26.05.1979 г.р., уроженец Файзабадского района с/дж Чашмасор, селения Бунгакиён.

Назруллоев Усмонали Бурихонович, 21.03.1979 г.р., уроженец Яванского района.

Одинаев Валиджон Дарвешович, 13.12.1976 г.р, житель города Гиссар, с/дж Дехкнобод, селения Багалак.

Солихов Неккадам Гулмуродович, 23.07.1985 г.р., уроженеец Варзобского района.

Сунатуллои Имомали, 05.06.1989 г.р, уроженец города Душанбе.

Турдиев Ёкуб Сафармахмадович, 8.01.1991 г.р., житель Хуросонского района, с/дж Кизил-калъа, селенимя Сарбанд.

Убайдов Афзалшо Хабибович, 23.02.1995, уроженец города Ваҳдат.

Хайдаров Некруз Мирзоалиевич, 21.08.1999, уроженец Дангаринского района, селения Корез.

Ҳакимов Хасан Нуралиевич, 17.01.1987, уроженец района Рудаки, посёлка Сомониён.

Юсупов Мехроб Акбаралиевич, 07.07.1992 г.р. уроженец Варзобского района.

Каюмов Абдуджамил Халилович, 10.11.1967 г.р., уроженец Матчинского района, поселок Бустон.