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  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Милиция Ташкента помогла продуктами матери-одиночке, которой власти бесплатно выделили квартиру

CA-NEWS (UZ) -  В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент, как мать шестерых детей сетует, на то, что не может прокормить своих детей.

По данному факту сотрудники ГУВД Ташкента провели проверку, в ходе которой было установлено, что мать шестерых детей 36-летняя Умида Абдурахмонова много лет не имела постоянного места жительства. Ранее женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию, со стороны государства была выделена квартира в махалле «Узар» Сергелийского района столицы. Так как это одна из новых махаллей, работа махаллинского схода граждан еще до конца не налажена.

С учетом этих обстоятельств сотрудники ОВД оказали женщине социальную помощь – принесли ей продукты питания и игрушки для детей, сообщила пресс-служба ГУВД.

В видео, распространённом ранее, женщина рассказывает, что осталась одна с шестью детьми после смерти мужа. Власти выдали ей бесплатно квартиру в новостройке, однако ей тяжело одной воспитывать детей без посторонней помощи.


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