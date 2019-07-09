В Казахстане сняли документальный фильм о передаче власти

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане сняли документальный фильм «Эстафета власти: стратегия преемственности и стабильности», сообщает «InformБюро» со ссылкой на Телерадиокомплекс президента РК.

«Казахстан входит в новую эпоху перемен. Что его ждёт? Мировые политики комментируют переход власти в Казахстане и прогнозируют его будущее», – пишет ТРК на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 8 Июл 2019 в 1:33 PDT

В создании фильма приняли участие бывший федеральный канцлер Австрии Франц Враницкий, американский журналист и политолог Ариэль Коэн, бывший премьер-министр Италии Романо Проди, экс-президент Польши Александр Квасьневский, глава временного правительства Кыргызстана Роза Отунбаева, князь монако Альбер II.