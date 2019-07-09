Гражданам Таджикистана, задержанным в Волгограде за сбыт героина, грозит до 20 лет тюрьмы

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 30-летних граждан Республики Таджикистан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщили в прокуратуре г.Волгоград.

По версии следствия, сообщники в сентябре 2018 года вступили в сговор на совместный сбыт наркотических средств с лицом, координировавшим их деятельность дистанционно.

В обязанности обвиняемых входили расфасовка получаемых наркотиков, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении координатору посредством сети «Интернет».

24 сентября 2018 года через тайник-закладку сообщники получили партию героина массой более 369 гр. На съемной квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда они расфасовали наркотики, подготовив для сбыта более 150 свертков с запрещенным средством.

Ночью 28 сентября 2018 при раскладке свертков в тайники мужчины были задержаны сотрудниками полиции, а наркотические средства изъяты.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.

Вину в содеянном мужчины полностью признали.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура г.Волгограда посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело направлено прокуратурой г.Волгограда для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд.

Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.

Санкция ч.4 ст.228.1 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Уголовное дело в отношении координатора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.