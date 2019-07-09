Узбекистан вновь может стать площадкой для переговоров Кабула с талибами

CA-NEWS (UZ) - С установления прямого диалога Кабула и «Талибана» в Узбекистане могут пройти очередные переговоры. Об этом заявил афганским журналистам спецпредставитель ФРГ по Афганистану и Пакистану Маркус Потцель.

8 июля в Дохе завершилась встреча представителей движения «Талибан» с легальными афганскими политиками, в том числе из правительства, сообщает Коммерсант.

Во встрече все участвовали в ней «как частные лица» — талибы отказываются вести официальные переговоры до тех пор, пока не согласован график вывода из Афганистана войск США. Хотя стороны анонсировали подписание совместного заявления, согласовать его до вечера понедельника не успели.

Сам факт, что очередная межафганская встреча в Дохе состоялась, стал небольшим, но все же шагом вперед в урегулировании многолетнего конфликта. Напомним, что необходимость ее проведения была одной из немногих конкретных договоренностей, достигнутых 6 февраля, когда афганские политики и талибы встречались в Москве. В декларации, принятой по итогам той встречи, указывалось, что следующие переговоры должны пройти «как можно скорее», а сами участники заверяли “Ъ”, что речь идет о «нескольких неделях». Но подготовка затянулась на полгода — талибов не устраивала численность и состав делегации из Кабула.

В итоге в Дохе 7–8 июля встретились 17 представителей «Талибана» и более 50 делегатов из Афганистана, каждый из которых формально был в личном качестве — из-за того что талибы отказываются от переговоров с правительством, считая его «марионеточным». Поэтому на табличках за столом переговорах были указаны лишь имена участников, но не их должности.

Горячо поддержал встречу в Дохе и Вашингтон. «Мы так долго ждали мирную конференцию в Дохе,— написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.— Прекрасно наблюдать, как представители верховного правительства, гражданского общества, женщин и талибов сидят за одним столом». «Важным рубежом» встречу назвал и спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад, который уже 9 июля продолжит собственные переговоры с талибами из катарского офиса.

Как сообщает издание, встречи по межафганскому урегулированию продолжатся. Спецпредставитель ФРГ по Афганистану и Пакистану Маркус Потцель заявил афганским журналистам, что такие встречи могут пройти в «Узбекистане или Европе». А источники афганского телеканала Tolo News называют в качестве будущей площадки Норвегию.

Напомним, что в начале марта этого года глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Дохе с главой делегации движения «Талибан» Барадаром Ахундом и обсудил с ним процесс мирного афганского урегулирования, а также оказание экономической помощи Афганистану.