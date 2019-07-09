Как живут в Монголии: плюсы, минусы и стоит ли иммигрировать

CA-NEWS (MNG) - В силу своего географического расположения Монголия оказалась под влиянием двух разных культур — русской и китайской. До 1991 года страна находилась под покровительством Советского Союза и разделяла социалистические взгляды на государственное устройство и экономику. Современная Монголия с установленными границами — это относительно новое государство, которое не прожило еще и половины века, пишет сайт 101jurist.

С распадом СССР жизнь страны кардинально поменялась: появились как внутренние, так и внешние проблемы, которые нужно было незамедлительно решать. С другой стороны, обретение полной самостоятельности послужило серьезным толчком для развития монгольской экономики и ее общества. В статье рассматривается, как живет современная Монголии, есть ли там работа и стоит ли переезжать в страну на ПМЖ.

Работа в Монголии

Как живут монголы? Для русских здесь будет вполне привычная обстановка в плане заработной платы. Средняя зарплата в Монголии составляет 1,5 млн тугриков (около $570). На сезонные работы устроиться в стране вряд ли получится. На такие должности чаще всего требуются пастухи, геологи-инженеры или шахтеры. А среди местного населения этих специалистов хватает. Вакансий на постоянное трудоустройств при этом всегда достаточно, а конкуренции практически нет.

Актуальные профессии

В 2019 году самыми востребованными профессиями в Монголии стали следующие (также приведены средние ежемесячные зарплаты в тугриках):

учитель — 1,5 млн;

переводчик — 6,6 млн;

менеджер — 2,5 млн;

рабочий на производстве — 2,5 млн;

строитель — 3,5 млн;

геолог — 3 млн;

повар — 2 млн;

врач — 2,8 млн;

программист — 2,2 млн.

Для работы в Монголии понадобится разрешение на работу и специальная рабочая виза. Поэтому в стране иностранному гражданину можно устроиться только официально.

Процесс трудоустройства: Вы связываетесь с работодателем и обсуждаете условия сотрудничества. Он оформляет вам разрешение на работу в государственной службе труда. Высылает его вам. Обе стороны подписывают трудовой договор. Вы лично оформляете себе рабочую визу в консульском отделе посольства Монголии. Приезжаете на законных основаниях в страну работать.

Разрешение на работу не требуется для работников, планирующих находиться на территории государства менее 30 дней. Рабочая виза выдается на 6-12 месяцев с возможностью последующего продления. Стоить она будет 90-300 долларов. Нелегальное трудоустройство карается законом. Рабочему грозит депортация, а работодателю — штраф.

Налоги и медицина

Иностранные граждане должны платить точно такие же налоги, как и коренные жители. В стране действует прогрессивная шкала налогообложения (от 10 до 25%). Так, учитель, зарабатывающий 2 млн тугриков в месяц, платит 15% налогов, а строитель (зарабатывающий 3,5 млн тугриков) — 25%.

Медицинская страховка обходится дешево — в 8400 тугриков в месяц. Это 200 рублей в перерасчете на российские деньги. При этом есть несколько вариантов, как воспользоваться ей: В государственной больнице она покроет до 1,3 млн тугриков (31400 рублей). В частной клинике — до 50% от стоимости лечения.

По медицинской страховке можно получить в аптеке скидку 50-80% на одно из 380 наименований лекарств, установленных государством. Внеплановые операции, такие как удаление аппендикса, проводятся бесплатно. Но если вы лежите в больнице, монгольских врачей принято благодарить после выписки (в том числе материально).

Проблем с прикреплением к поликлиникам тоже нет, так как этого просто не нужно делать. Вас примут в любой поликлинике по полису медицинского страхования.

Цены

Дохода в 2 млн тугриков ($755) хватит на достойное проживание и даже больше. Одежда, техника и мелкие предметы быта китайского или корейского производства стоят дешево.

Джинсы, например, можно купить за 30 тыс. тугриков ($11), а женскую дубленку монгольского производства из натуральной кожи и меха — за 200-400 тыс. тугриков ($75 - 151). Зато фрукты, крупы, сладости и бытовая химия в Монголии дороже, чем к примеру в России. Поэтому здесь распространены рынки, где все дешевле примерно на 30%.

Очень дешево здесь мясо. В обычной монгольской семье за одну неделю съедают 3-4 килограмма мяса, а то и больше. Поэтому во всех квартирах или домах всегда есть отдельная морозильная камера только для мяса.

В местах общественного питания обедать (а также завтракать и ужинать) недорого. В обычной столовой обед обойдется вам в $2, а в ресторане среднего уровня — в $6. И это за полноценный прием пищи, а не за перекус. Порции здесь большие, поэтому приезжие девушки рекомендуют заказывать только одно блюдо. Этот момент Монголия унаследовала от Китая. Помимо того, что порции огромные, так и в придачу к указанной в меню курице вам принесут гарнир в виде риса и овощей, например.

Вывод следующий: монголы живут вполне прилично, даже работая учителями и врачами.

Что касается языка общения, то со старшим поколением лучше общаться на русском, а с молодежью — на английском. Это в случае, если вы не знаете монгольского языка. Местная молодежь знает английский язык и разговаривает на нем абсолютно свободно.

Совет: для расположения к себе местных жителей выучите хотя бы несколько приветливых стандартных фраз на монгольском языке. Народ доброжелательный и ценит даже малые шаги навстречу им.

Улан-Батор

Теперь немного подробней остановимся на столице Монголии — Улан-Баторе. Все-таки именно здесь находится весь бизнес, основные офисы и места для культурного досуга.

Жизнь в столице сильно отличается от жизни на периферии, здесь она быстрая и отлаженная. А в провинциях — более размеренная, кочевая. Но жители Улан-Батора серьезно переживают за свое здоровье, так как здесь сильный смог. Немного подальше от центра с его высотками люди селятся в юртах и домах. Такое жилье обогревается углем или дровами. Ухудшается ситуация транспортом и производствами. Продувается город плохо, поэтому весь дым с многочисленными вредными частицами оседает прямо на улицах. Многие люди ходят в специальных защитных масках. Рожать и растить детей они стараются за пределами Улан-Батора, в небольших городах или поселках.

Отметим, что 20% жителей столицы умирает именно от грязного воздуха. Это и инсульты, инфаркты, рак легких и другие серьезные заболевания.

Способы иммиграции

Есть довольно много оснований, которые правительство страны считает вескими для выдачи вида на жительство (ВНЖ):

трудоустройство в стране;

обучение;

воссоединение с семьей;

заключение брака с гражданином Монголии;

участие в программе защиты беженцев;

волонтерство в международных гуманитарных миссиях;

приобретение недвижимости на территории государства.

Вид на жительство дает право легально проживать в стране, работать, учиться и так далее. Единственное, что не получает иностранный гражданин, получая ВНЖ, — это избирательное право.

Для каждого из оснований необходимо будет предоставить подтверждающие документы: трудовой договор, письмо о зачислении, свидетельство о браке и др.

ВНЖ выдается на 1 год с последующей возможностью продления. Стоит ВНЖ в Монголии 120 долларов. После проживания на территории страны в течение трех лет разрешается оформлять ПМЖ.

Требования для статуса ПМЖ:

знание монгольского языка,

традиций и законов страны;

отсутствие проблем с законом;

наличие собственности в стране или арендуемого жилья;

ваш доход должен быть не меньше минимальной зарплаты.

После пяти лет проживания в статусе ВНЖ и ПМЖ вы получаете право на оформление монгольского гражданства. Двойное гражданство в Монголии запрещено, поэтому придется отказаться от всех предыдущих (при наличии).

Иностранец, вложивший в экономику страны от 2 млн долларов и больше, автоматически получает монгольское гражданство.

Заключение

Монголия — не самая современная и высокотехнологичная страна, но она обладает своей уютной домашней атмосферой, несмотря на огромное количество степей и небольшое количество деревьев. Люди здесь добрые и открытые, всегда готовые помочь. А монгольские зарплаты позволяют жить совсем безбедно, способствуют увеличению покупательной способности населения, а следовательно, и улучшению внутренней экономики страны.

Даже несмотря на суровый климат и ландшафт, Монголия имеет свои плюсы и свой колорит. Традиционная культура до сих пор очень активно проявляет себя в жизни монголов, что характеризует их только с лучшей стороны.