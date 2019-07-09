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  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Через месяц планируют запустить в эксплуатацию сахарный завод в Жанаозене

CA-NEWS (KZ) -  Через месяц планируют запустить в эксплуатацию сахарный завод в Жанаозене. В настоящее время 90 процентов строительства завода завершено, передает lada.kz.

Завод по производству сахара «Орда», который строится в Жанаозене, посетил Серикбай Трумов, аким Мангистау.

- В настоящее время 90 процентов строительства завершено. Всего через месяц мы планируем запустить завод. Мы будем поставлять сырье из России. Завод будет работать 24 часа в сутки, а персонал будет работать в три смены. Согласно нашему плану, мы планируем производить 10 тонн сахара в день и 300 тонн в месяц, - сказал Ерболат Сулейменов, директор ТОО «Орда».

Напомним, в Жанаозене обещали построить сахарный завод.

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