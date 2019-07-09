Иностранные рабочие зарабатывают в 5 раз больше казахстанских, - профсоюз работников нефтегазовой отрасли

CA-NEWS (KZ) - После массовой драки на месторождении в Тенгизе в Казахстане проверят более 17 тысяч крупных иностранных компаний. Одной из основных претензий, которую на протяжении нескольких лет высказывают казахстанские рабочие, является дискриминация в оплате труда. Как утверждают в отраслевом профсоюзе, разница в заработной плате в нефтегазовом комплексе довольно существенная – иностранные рабочие получают в пять раз больше, пишет «AstanaTV» в своей статье.

По словам адвоката Руслана Кожахмета, заработная плата и должность устанавливаются согласно специальности работника, однако из-за отсутствия механизма нострификации невозможно обеспечить подлинность документов иностранных граждан.

После массовой драки в Тенгизе возникли вопросы к местной трудовой инспекции.

В ведомстве отчитались, что в текущем году на отечественных и зарубежных предприятиях области выявили около 300 нарушений и выписали штрафы на 9 миллионов тенге.

После провеки компании ССЕР, замешанной в скандале, на основании коллективного заявления двух сотрудников депортировали.

Как утверждает Кемел Имангалиев, руководитель отдела управления инспекции труда Атырауской области, указанные ими специальности не соответствовали занимаемой должности.

Таким образом, к примеру, Рауф Рустам был представлен как менеджер, но при этом он занимал должность руководителя Службы безопасности. В связи с тем, что это противоречит закону, в отношении него были приняты соответствующие меры.

«Есть конкретные заявления, когда представители охранных фирм, вместо того, чтобы выполнять прямые обязанности по безопасности объектов, и предотвращению угроз здоровья и жизни людей, занимаются запугиванием персонала. И являются реализаторами запугивающих идей работодателя. Образно говоря, пасут этого работника», – заявил на совещании с руководителями крупных нефтяных компаний Нурлан Ногаев, аким Атырауской области.

Как утверждают в Атырауском филиале профсоюза, зарплаты у местных рабочих ниже, чем у иностранцев, но выше, чем в среднем по республике. Этот фактор и конкуренция не позволяют нефтяникам защищать свои права.

Но количество жалоб от рабочих страны увеличивается. Вопрос о дискриминации в оплате труда правозащитники поднимали ещё в январе 2018 года перед Мажилисом.

Неравное рабочее время, заработная плата и даже разный обед у казахстанских и иностранных строителей стали причиной конфликта на Тенгизе, как рассказал глава ведомства Бердибек Сапарбаев.

По словам экономиста Армана Байганова, ситуация с разной заработной платой приводит не только к утечке денег за рубеж, но и потере ценных специалистов.

«Не найдя достойную оплату труда в соответствии с их квалификацией, они [местные рабочие] стараются уехать за рубеж. Если за рубежом они работают, их там оценивают как равных. Есть знакомые, которые в Америке отучились, и работают в банковской сфере, получают – с учетом своей квалификации, опыта – выше среднего», – говорит он.

На этой неделе в Атыраускую область приезжали послы Иордании и Ливана.

Власти Казахстана и предприниматели заявили, что допускать новых подобных конфликтов нельзя. Они предложили увеличить число руководителей-казахстанцев и проводить воспитательную работу с коллективами.