Состоялось заседание рабочей группы по организации ЭКСПО «Монголия-Китай»

CA-NEWS (MNG) - Рабочая группа Народного правительства китайского Автономного района Внутренняя Монголия в составе 22 человек работала в Монголии в связи с предстоящей международной выставкой ЭКСПО “Монголия-Китай", которая пройдёт 6-10 сентября в городах АРВМ Хух-хото, Улаанцав и Тунляо, передает Montsame.

Третья по счёту выставка ЭКСПО "Монголия-Китай" будет организована в рамках четырех основных программ: выставка-ярмарка, культурный обмен, форум и инвестции.

Рабочую группу с монгольской стороны возглавляет министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаан. В организации этой выставки с монгольской стороны кроме Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности будут участвовать другие профильные министерства и ведомства, в частности, министерство иностранных дел, минобразование, минздрав, министерство дорожно-транспортного развития, агентство национального развития, столичное Управление по вопросу культуры, главное таможенное управление, главное управление профессионального контроля, главное управление гражданской авации, управление по стандартизации и метрологии.

В церемонии открытия примут участие президенты стран-гостей Республики Корея, Израиля и Японии.