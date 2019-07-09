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  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Туркменистана набирает темпы массовая уборка картофеля

CA-NEWS (TM) -  К сегодняшнему дню в Дашогузском велаяте собрано около 12 тысяч тонн картофеля, что составляет почти четверть годового задания. Лидер по производству этой продовольственной культуры в регионе - этрап имени Гурбансолтан-эдже, где с девятисот гектаров планируется получить 12 тысяч 600 тонн и превысить прошлогодний показатель на 3 тысячи тонн. Местные арендаторы уже заготовили около пяти тысяч тонн клубней, сообщает "Золотой Век".

В этрапе имени С.А.Ниязова намерены получить с площади 700 гектаров около 10 тысяч тонн клубней. А всего в велаяте планируют собрать не менее 47 тысяч 600 тонн урожая, в среднем по 140 центнеров с каждого из 3 тысяч 400 гектаров, отведенных под культуру.

Одновременно в велаяте продолжается уборка раннего лука. Его уже заготовлено около 3 тысяч тонн, или около 20 процентов годового задания.

Дашогузский велаят является крупнейшим поставщиком в торговую сеть страны различных видов плодоовощных и садово-бахчевых культур.

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