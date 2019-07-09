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  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламентарии Италии посещают Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  8 июля в здании министерства иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией во главе с вице-президентом палаты депутатов парламента Итальянской Республики Этторе Розато, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-итальянского взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны также рассмотрели вопрос активизации взаимодействия деловых кругов двух стран.

Кроме того, представители двух стран обсудили динамику налаженного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также высказали мнения об углублении партнерства по многим перспективным направлениям сотрудничества в рамках диалога «ЕС - Центральная Азия».

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