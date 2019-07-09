Парламентарии Италии посещают Туркменистан

CA-NEWS (TM) - 8 июля в здании министерства иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией во главе с вице-президентом палаты депутатов парламента Итальянской Республики Этторе Розато, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-итальянского взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны также рассмотрели вопрос активизации взаимодействия деловых кругов двух стран.

Кроме того, представители двух стран обсудили динамику налаженного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также высказали мнения об углублении партнерства по многим перспективным направлениям сотрудничества в рамках диалога «ЕС - Центральная Азия».