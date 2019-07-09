Таджикистан и Китай проведут масштабные военные учения в ГБАО

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CA-NEWS (TJ) - Совместные учения вооруженных сил Таджикистана и Китая пройдут в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщил «Авеста» начальник пресс-центра министерства обороны РТ Ориф Нозимиен.

По его словам, проведение совместных учений подразделений вооруженных сил двух стран в ГБАО намечено на конец июля текущего года. «Это первые полноценные совместные таджикско-китайские учения», – отметил Ориф Нозимиен.

«Учения пройдут в гарнизоне ГБАО. От Таджикистана в учениях примут участие силы ВВС, ПВО и сухопутных войск. Также ожидается участие подразделений силового блока страны и личного состава военного гарнизона ГБАО», – добавил пресс-секретарь МО РТ.

Ориф Нозимиен сообщил, что темой предстоящих учений является координация действия на границе и борьба с терроризмом.

«Состав, и какие подразделения вооруженных сил Китая примут участие в предстоящих учениях, пока, неизвестны», – резюмировал Ориф Нозимиен, пресс-секретарь министерства обороны.

Это не первые совместные масштабные учения вооруженных сил Таджикистана и Китая на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Подобные учения проводились в октябре 2016 года на военном полигоне в Ишкашимском районе ГБАО.

Тогда сообщалось, что в учениях были задействованы около 10 тысяч сотрудников таджикских и китайских силовых структур.

Китайскую Народную Республику (КНР) в учениях представляла рота Национально-освободительной армии. В процессе учения были использованы авиация, бронетехника, артиллерия и стрелковое оружие.

Военнослужащими двух государств были отработаны сценарии возникновения угрозы инфильтрации террористических ячеек с территории Афганистана в Таджикистан, а затем и в Китай.