Гражданин Узбекистана, подозреваемый на родине в торговле людьми, задержан в новосибирском аэропорту

CA-NEWS (UZ) - В новосибирском аэропорту Толмачево арестован 32-летний гражданин Узбекистана, находивший в международном розыске за торговлю людьми. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Как сообщает полиция, на родине задержанный мужчина является фигурантом уголовного дела о торговле людьми. Ему вменяют участие в банде, созданной с целью похищения людей, а также применение насилия, угрозы и другие формы принуждения "в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

Рабов перевозили через границу Узбекистана и незаконно удерживали на чужбине. Уничтожая их документы, либо используя поддельные удостоверения.

Подозреваемый скрылся от узбекского следствия и был объявлен в международный розыск. Российская транспортная полиция схватила мужчину в аэропорту Толмачево в момент регистрации на рейс в Якутск.

Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал задержанного. Сейчас правоохранители готовят документы для экстрадиции фигуранта на родину.