Рабочие из Узбекистана удивили жителей Благовещенска, приготовив обед на улице (видео)

CA-NEWS (UZ) - Благовещенцы стали свидетелями того, как дорожные рабочие из Узбекистана варили еду прямо под окнами горожан, сообщает amur.info.

На самодельной печи (очаге - прим.ред.) в казане мигранты готовили картофель с макаронами и мясом. По их словам, такая уличная готовка – ежедневная традиция. Готовит всегда один и тот же человек, отмечает издание.

Обед на свежем воздухе решили устроить граждане Узбекистана. Они ремонтировали тротуар на одной из улиц Благовещенска. Ближе к полудню мужчины развели огонь в железной бочке и начали приготовление пищи.

Рабочие поделились, что всегда предпочитают делать это сами, а не покупать еду в магазине. Как правило, в их меню входит плов, суп или, как сегодня, – рожки с овощами и мясом. Эта порция рассчитана на 10 человек.