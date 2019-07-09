Рабочие из Узбекистана удивили жителей Благовещенска, приготовив обед на улице (видео)

- Узбекистан, общество
- 12:05, 09 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Благовещенцы стали свидетелями того, как дорожные рабочие из Узбекистана варили еду прямо под окнами горожан, сообщает amur.info.
На самодельной печи (очаге - прим.ред.) в казане мигранты готовили картофель с макаронами и мясом. По их словам, такая уличная готовка – ежедневная традиция. Готовит всегда один и тот же человек, отмечает издание.
Обед на свежем воздухе решили устроить граждане Узбекистана. Они ремонтировали тротуар на одной из улиц Благовещенска. Ближе к полудню мужчины развели огонь в железной бочке и начали приготовление пищи.
Рабочие поделились, что всегда предпочитают делать это сами, а не покупать еду в магазине. Как правило, в их меню входит плов, суп или, как сегодня, – рожки с овощами и мясом. Эта порция рассчитана на 10 человек.