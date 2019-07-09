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  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Таджикистана уточнят в ходе переписи вероисповедание граждан

CA-NEWS (TJ) -  Таджикские власти решили определить во время очередной переписи населения количество последователей различных религий в Таджикистане. Вполне вероятно, что такое исследование может привести к недоверию между последователями различных религий.

Абдухалим Гаффоров, член Комитета нижней палаты парламента по социальным вопросам, сказал Радио Озоди, что общеизвестно, что подавляющее большинство населения Таджикистана исповедуют ислам, однако во время предстоящей переписи эти данные будут уточнены.

«Мы во время бесед постоянно говорим, что более 90% населения страны являются мусульманами. И сейчас наша цель в том, чтобы во время переписи уточнить, сколько у нас последователей ислама, сколько христианства, сколько – других религий и сколько атеистов», - отметил депутат парламента.

По словам депутата, такие данные необходимы для государственных органов, которые должны знать вероисповедание своих граждан, а также для международных организаций, которые сотрудничают с властями Таджикистана.

В большинстве государств мира во время переписи населения вопросы о вероисповедании отсутствуют либо являются необязательными.

В Таджикистане зарегистрировано более 70 религиозных неисламских организаций. Давление таджикских властей на религиозные исламские и другие течения и организации на протяжении многих лет становится предметом критики со стороны международных организаций и западных государств.

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