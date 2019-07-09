В последние годы жертв умышленных убийств в 5 раз больше, чем погибших в ходе всех вооруженных конфликтов, - доклад ООН

CA-NEWS (CA) - Ежегодно сотни тысяч человек становятся жертвами умышленных убийств. Почти каждый пятый из них погибает в результате бесчинств организованных преступных группировок. Большинство жертв убийств – мужчины, однако от рук членов семьи и интимных партнеров чаще погибают женщины.

Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. В нем идет речь о гибели людей в результате уголовных деяний, в том числе домашнего и бытового насилия, разбойных нападений, бесчинств организованных криминальных группировок, передает служба новостей ООН.

В докладе сообщается, что в 2017 году в результате умышленных убийств погибли 464 тысячи человек – в пять раз больше, чем в ходе вооруженных конфликтов.

Новый доклад был представлен сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов подчеркнул, что новое исследование призвано пролить свет на умышленные убийства по признаку пола и убийства, совершаемые гангстерами. В документе содержатся рекомендации по профилактике и снижению уровня таких преступлений.

Юрий Федотов напомнил, что в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства пообещали добиваться сокращения масштабов насилия и связанной с ним смертности. В отчете приводятся примеры эффективных мер, которые помогли ряду государств добиться успехов в борьбе с насилием и организованной преступностью.

В докладе говорится, что за четверть века число людей, погибших от рук убийц, увеличилось – с 395 542 в 1992 году до 464 000 в 2017 году. Однако, с учетом роста численности населения, число убитых в процентном отношении снизилось – с 7,2 убитых на 100 тысяч человек в 1992 году до 6,1 убитых на 100 тысяч человек в 2017 году.

В 2017 году на организованную преступность приходилось 19 процентов всех умышленных убийств. С начала 21 столетия жертвами организованных группировок стали столько же людей, сколько их погибло в этот период во всех вооруженных конфликтах.

Статистика убийств и наблюдаемые тенденции разнятся по странам и регионам. В докладе отмечается, что хуже всего дела обстоят в странах Центральной и Южной Америки. Если средний мировой показатель – 6,1 убитых на 100 тысяч человек, а в Америке в целом – 17,2 убитых, то в Центральной Америке – 62 убитых, в Южной Америке – 56,8 на 100 тысяч человек. В Африке – 13 убитых на 100 тысяч человек. В Европе самый низкий показатель – 3 убитых на 100 тысяч человек.

Большинство жертв убийств – мужчины, однако от рук членов семьи и интимных партнеров чаще погибают женщины. Во всем мире мужчины и мальчики составляли около 80 процента жертв умышленных убийств. К тому же более 90 процентов убийц – также мужчины.

Во всех регионах вероятность того, что мальчики станут жертвами убийств, увеличивается с возрастом. Наибольшему риску подвержены мужчины и мальчики в возрасте от 15 до 29 лет.

В ООН напоминают, что целенаправленные и эффективные меры по борьбе с убийствами требуют всестороннего анализа масштабов и причин этих преступлений. Основными причинами убийств, отмеченными в исследовании, являются неравенство, безработица, политическая нестабильность, укоренившиеся гендерные стереотипы в обществе и наличие организованной преступности.

Основными факторами, способствующими убийствам, являются огнестрельное оружие, наркотики и алкоголь.