Под эгидой ООН Приаралье объявят зоной экологических инноваций и технологий

CA-NEWS (UZ) - 25 октября текущего года в Узбекистане при поддержке Всемирного банка, Азиатского банка развития и других международных структур состоится Международная конференция высокого уровня под эгидой ООН по объявлению Приаралья – зоной экологических инноваций и технологий. Об этом сообщило посольство Узбекистана в КР.

Планируется, что в конференции примут участие главы государств и правительств зарубежных стран, руководители международных организаций, финансовых структур, инвестиционных и частных компаний, донорских обществ, а также представителей авторитетных научно-исследовательских институтов.

Мероприятие организуется в рамках реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученной на Саммите Глав государств-учредителей МФСА 24 августа 2018 года в г.Туркменбаши (Туркменистан).