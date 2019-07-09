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  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под эгидой ООН Приаралье объявят зоной экологических инноваций и технологий

CA-NEWS (UZ) -  25 октября текущего года в Узбекистане при поддержке Всемирного банка, Азиатского банка развития и других международных структур состоится Международная конференция высокого уровня под эгидой ООН по объявлению Приаралья – зоной экологических инноваций и технологий. Об этом сообщило посольство Узбекистана в КР.

Планируется, что в конференции примут участие главы государств и правительств зарубежных стран, руководители международных организаций, финансовых структур, инвестиционных и частных компаний, донорских обществ, а также представителей авторитетных научно-исследовательских институтов.

Мероприятие организуется в рамках реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученной на Саммите Глав государств-учредителей МФСА 24 августа 2018 года в г.Туркменбаши (Туркменистан).

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