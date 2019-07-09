На развитие Шымкента выделят $3,35 млрд

CA-NEWS (KZ) - 9 июля на заседании правительства Казахстана был принят комплексный план развития и застройки города Шымкента до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В комплексном плане планируется реализовать 89 мероприятий по 10 направлениям.

В целом на реализацию этих проектов потребуется 3,35 млрд долларов. Из них 2,2 млрд реализуют за счет частных инвестиций, а 177,2 млн – через государственно-частное партнерство.

Для обеспечения населения города теплом, электроэнергией, газом планируется строительство электроподстанций АГРС-3 и АГРС-6.

В городе улучшат транспортную инфраструктуру: построят новый пассажирский терминал на территории аэропорта, реконструируют автомобильные дороги, построят автодорожный мост на планируемой Южно-объездной трассе.

До 2023 года за счет всех источников финансирования планируется построить 319 жилищных домов, 15 школ на 23 500 мест, конгресс-центр и музей «Цитадель», а также реконструировать центральный стадион им. Кажымукана Мунайтпасова, который будет соответствовать стандартам UEFA и IAAF.

В рамках развития здравоохранения запланировано строительство многопрофильной больницы на 1000 мест за счет частных инвестиций.

За счет бюджетных средств будут построены 13 центров первичной медико-санитарной помощи.

Аким Шымкента Г. Абдрахимов отметил, что по итогам реализации плана ожидается, что ВРП превысит 9,1 млрд долларов, объем промышленности будет увеличен в два раза, и будет создано свыше 60 тыс. рабочих мест.

«Шымкент имеет большой экономический потенциал. Значительные инвестиции будут привлечены в инфраструктуру, энергетику, туризм и сектор услуг. Все это обеспечит реальный рост региональной экономики в 5,5% ежегодно. Это выше республиканского значения (4,2%). Экономическая активность обеспечит повышение благосостояния населения», – сказал в завершение министр экономики Р. Даленов.