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  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Журналистка The Economist и The Guardian Джоанна Лилис получила аккредитацию в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Журналистка из Великобритании Джоанна Лилис получила аккредитацию в Узбекистане. Об этом журналистка сообщила 8 июля на своей странице в Twitter’е.

Джоанна Лилис пишет статьи для таких изданий, как The Economist, The Guardian и Eurasianet. Последние 14 лет она живет и работает в Казахстане. в ноябре 2018 года Джоанна Лиллис презентовала в Лондоне книгу «Dark Shadows: Inside the Secret World of Kazakhstan» («Мрачные тени: тайны политического закулисья Казахстана»).

Отметим, что Джоанна Лилис – не единственный иностранный журналист, получивший аккредитацию в Узбекистане. 4 июня этого года Авазбек Тахиров был аккредитован при Министерстве иностранных дел республики в качестве корреспондента телерадиокомпании Би-Би-Си. Журналисты Би-Би-Си столкнулись с прессингом со стороны узбекских властей и были вынуждены покинуть страну после трагических событий в городе Андижане в 2005 году.

Год назад аккредитацию в Узбекистане получила также корреспондент Узбекской редакции «Голоса Америки» Навбахор Имамова. А в апреле 2019 года МИД Узбекистана выдал свидетельство об аккредитации в качестве корреспондента иностранного издания ташкентскому собкору «Ферганы» Андрею Кудряшову.

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