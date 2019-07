Журналистка The Economist и The Guardian Джоанна Лилис получила аккредитацию в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Журналистка из Великобритании Джоанна Лилис получила аккредитацию в Узбекистане. Об этом журналистка сообщила 8 июля на своей странице в Twitter’е.

Delighted to hear that I am now accredited as @TheEconomist correspondent in #Uzbekistan! Great news, a sign of openness to foreign media, and I look forward to fruitful reporting. With grateful thanks to @UzMFA https://t.co/pUC9xvlU3g