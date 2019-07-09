В Москве на стройплощадке погиб рабочий из Таджикистана
- Таджикистан, происшествия
- 14:08, 09 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Строитель из Таджикистана погиб при опрокидывании на него опалубочного щита на стройплощадке жилого комплекса на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При опрокидывании опалубочного щита на территории стройплощадки жилого комплекса по адресу: улица Складочная, дом 6, строение 31 погиб строитель - гражданин Таджикистана", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте ЧП уже находятся представители правоохранительных органов. Обстоятельства гибели рабочего выясняются.