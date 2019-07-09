В Казахстане конфиденциальные данные пациентов оказались в открытом доступе

CA-NEWS (KZ) - Об «утечке» данных из информационной системы «Damumed» сообщил Центр анализа и расследований кибератак, передает inAlmaty.kz.

По данным ЦАРКА, в сеть попали конфиденциальные данные сотни тысяч пациентов.

«Виной утечки стала элементарная ошибка – неавторизованный доступ к медицинским документам организации», - отметили в ЦАРКА.

В центре информационных технологий «ДАМУ» информацию подтвердили. Личные данные пациентов передал человек с легальным авторизованным пользовательским доступом в систему «Damumed».

«На данный момент мы готовим материалы для передачи их в правоохранительные органы для проведения тщательного разбирательства в соответствии действующим законодательством, а именно Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» Статья 79 «Нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите» и Уголовным Кодексом Республики Казахстан Статья 205 «Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций», Статья 208 «Неправомерное завладение информацией», - говорится в сообщении Центра информационных технологий «ДАМУ».

В компании уверяют, что «беспокоиться не о чем», так как данные пациентов доступы только авторизованным пользователям.

Напомним, в Казахстане это уже второй случай с «утечкой» данных за неделю. В минувший четверг, 4 июля, ЦАРКА сообщали об попадании в сеть данных 11 миллионов казахстанцев.