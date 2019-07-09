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  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Международная финансовая корпорация предоставит монгольскому банку кредит в $65 млн

CA-NEWS (MNG) -  Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, предоставит в кредит 65 млн долларов монгольскому «XacBank», чтобы поддержать развитие предприятий мелкого, малого и среднего бизнеса и расширить экономическую диверсификацию в стране, сообщает «WebWire».

Это первый синдицированный займ коммерческому банку Монголии.

Из общей суммы кредита 5 миллионов выделили из средств МФК, а 60 миллионов предоставила группа финансовых учреждений развития, в которую входят DEG (Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft mbH), Proparco, FMO (Голландский фонд развития), SIFEM (Швейцарский фонд инвестиций для развивающихся рынков) и «FinnFund». Целью вложений является выдача более 38,000 кредитов мелким компаниям, и около 6,700 – предприятиям малого и среднего бизнеса.

Как утверждает глава местного подразделения МФК Рэндал Риопель, предприятия мелкого, малого и среднего бизнеса обеспечивают около 50% рабочих мест в Монголии. Однако большинству компаний не хватает финансирования для расширения, что приводит к дефициту денежных средств, который составляет примерно 1,29 млрд долларов или 11% ВВП.

«Предоставление такого займа демонстрирует уверенность МФК и международных банков в «XacBank». В данный момент местный финансовый сектор нуждается в привлечении зарубежных инвестиций для улучшения экономического роста. Мы надеемся, что выданные кредиты сократят дефицит средств и положительно повлияют на создание новых рабочих мест и стабильность развития экономики», – отметил генеральный директор «XacBank» Цевегжав Гуменжав.

По словам постоянного представителя МФК в Монголии Руфата Алимарданова, корпорация рассчитывает, что вложения помогут создать до 23 тыс. рабочих мест в последующие пять лет.

Международная финансовая корпорация начала сотрудничать с «XacBank» в 1999 году с предоставления консультаций касательно реорганизации микрофинансового проекта неправительственной организации в коммерческий банк.

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