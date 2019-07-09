В Нукусе родители тройняшек не стали называть детей в честь президента

CA-NEWS (UZ) - В Нукусе (Каракалпакстан) 7 июля родились трое близнецов, но родители не стали их называть в честь президента страны, хотя это стало традицией в Узбекистане.

Как сообщают местные СМИ, впервые за долгое время данная традиция была не поддержана. Тройняшки были названы Хабибулла, Хамидулла и Халилулла.

Как сообщается в одном из новостных Телеграм-каналов, "родители назвали своих детей именами, которые они хотели. Мы желаем близнецам и их матери крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

Сами супруги отметили, что они не станут называть своих детей в честь главы государства лишь для того, чтобы получить автомобиль.

Напомним, что ранее, всех родившихся тройняшек в стране родителя называли именами Шавкат, Миромон и Мирзиё. Близнецов, родившихся в Фергане и Самарканде, назвали Шавкат, Миромон, Зироатхан (в честь супруги президента) и Саидахон (в честь дочери президента). Отцам близнецов были вручены подарки от президента - автомобили Cobalt.