Дело Дениса Тена: Осужденную Жанар Толыбаеву вернут в колонию средней безопасности

CA-NEWS (KZ) - Кассационная коллегия Верховного суда Казахстана удовлетворила протест генерального прокурора, который выступил за возвращение в колонию средней безопасности осуждённой по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена Жанар Толыбаевой, передает informburo.kz.



"Пребывание в учреждении минимальной безопасности отменить и назначить учреждение средней безопасности. Протест генерального прокурора удовлетворить", – сказал судья председатель кассационной коллегии Верховного суда Серик Абнасиров.

13 марта суд Алматы принял решение о том, что Жанар Толыбаева будет отбывать срок в колонии-поселении в связи с рождением у неё ребёнка. Таким образом, он частично удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката, просившего об отсрочке исполнения наказания на пять лет.

Суд первой инстанции осудил Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова к 18 годам лишения свободы каждого в учреждении максимальной безопасности, а Жанар Толыбаеву оправдал по статье "Кража", но приговорил к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности – за недонесение о преступлении.

Арман Кудайбергенов был признан виновным по статьям УК РК:

188, часть 2, пункт 2, – "Кража, совершённая неоднократно";

192, часть 2, пункты 1 и 4, – "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия";

99, часть 2, пункты 7 и 8, – "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряжённое с разбоем или вымогательством".

Нуралы Киясов признан виновным по статьям УК РК:

192, часть 2, пункты 1 и 4, – "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия";

99, часть 2, пункты 7 и 8, – "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряжённое с разбоем или вымогательством".

Денис Тен был убит 19 июля. Ему нанесли ножевое ранение злоумышленники, которые пытались похитить зеркала с его машины. Больше двух часов Дениса пытались спасти врачи, но фигурист потерял слишком много крови, так как была задета бедренная артерия. Он поступил в больницу уже в состоянии клинической смерти.