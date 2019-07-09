Стороны конфликта в Венесуэле возобновили диалог

CA-NEWS (CA) - Правительство Николаса Мадуро и оппозиция Венесуэлы после многонедельного перерыва возобновили диалог об урегулировании политического кризиса в стране. Представители сторон в понедельник, 8 июля, встретились на карибском острове Барбадос. Мадуро, лично не участвующий в переговорах, назвал начало встречи весьма обнадеживающим, добавив, что он рассчитывает на достижение конкретных результатов, передает Deutsche Welle.



"Представители сторон вели переговоры пять часов. Мне кажется, что мы шаг за шагом, руководствуясь стратегическим терпением, подготовим дорогу к миру", - сказал глава Венесуэлы, выступая с телеобращением к народу.

Делегации правительства Мадуро и оппозиционера Хуана Гуайдо 8 июля прибыли на Барбадос для переговоров при посредничестве Норвегии. Делегацию правительства возглавляет министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, Гуайдо прислал на переговоры одного из депутатов парламента и бывшего министра.

В мае в Норвегии безрезультатно завершился первый тур переговоров между сторонами конфликта в Венесуэле.

Борьба за власть в переживающей глубокий экономический и политический кризис Венесуэле между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность, в числе прочих, признают Россия, Китай и Куба.