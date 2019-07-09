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  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Победительница «Битвы экстрасенсов» из Таджикистана решила заасфальтировать улицу в родном городе

CA-NEWS (TJ) -  Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода вместе с Турсуной Закировой дал старт этой инициативе на улице Максима Горького в городе Гулистон (бывший Чкаловск), сообщает пресс-служба главы области.

Общая площадь реставрации дороги составит 5 тыс. квадратных метров.

За счет средств Турсуной Закировой также будет обновлено освещение улицы, а тротуары будут покрыты плитами.

Турсуной Закирова - таджикский экстрасенс, победительница четвертой "Битвы экстрасенсов" на российском телеканале ТНТ, сообщает Азия Плюс.

Это не первая инициатива Турсуной Закировой. В марте 2015 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл в Гулистоне жилой дом, построенный за ее личный счет. Пятиэтажный жилой дом состоит из 35 квартир, 10 из которых Закирова выделила для инвалидов, сирот и нуждающихся семей бесплатно.

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