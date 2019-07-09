БДИПЧ ОБСЕ планирует оценить предвыборную ситуацию в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - 9 июля первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с начальником Департамента по выборам Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по демократическим институтам и правам человека Александром Шлыком, прибывшим в страну во главе Миссии по оценке потребностей.

В ходе состоявшейся беседы стороны договорились о конструктивном сотрудничестве по возникающим вопросам, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе пребывания в Узбекистане делегация БДИПЧ ОБСЕ планирует оценить предвыборную ситуацию и процесс подготовки к предстоящим в декабре 2019 года выборам в Олий Мажлис, выработать предложения по развертыванию Миссии по наблюдению за выборами.

Ожидается, что делегация БДИПЧ ОБСЕ проведет свыше 20 встреч, в том числе в Центральной избирательной комиссии, Парламенте, Верховном суде, министерствах и ведомствах, с лидерами политических партий и представителями гражданского общества.