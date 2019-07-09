Высшие и средние учебные заведения Туркменистана начали принимать документы от абитуриентов

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане начался приём документов от абитуриентов в высшие и средние профессиональные учебные заведения, сообщает госинформагентство ТДХ.

В нынешнем году первокурсниками вузов станут 12 тысяч 242 студента, что на 3 тысячи 392 человека больше, чем в прошлом году. В том числе планируется принять в высшие школы 8 тысяч 54 человека, желающих обучаться на платной основе.

Появилось 33 новых направления подготовки специалистов в действующих вузах страны.

Впервые осуществляется набор студентов в Институт телекоммуникаций и информатики.

С учётом потребностей отраслей народного хозяйства в квалифицированных кадрах увеличилось число специальностей в средних профессиональных учебных заведениях страны.

В нынешнем году 42 средние профессиональные школы примут около 9 тыс. учащихся.

Вступительные экзамены в педагогические и медицинские средние профессиональные учебные заведения, а также в профшколы, пройдут так же, как и в вузы – с 24 июля по 14 августа.

При этом хозрасчётные средние профессиональные учебные заведения будут принимать документы до 10 августа, а вступительные экзамены в них пройдут с 13 по 17 августа.