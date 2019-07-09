В Таджикистане впервые пройдет Международный форум по восстановлению и реабилитации людей с ограниченными возможностями

CA-NEWS (TJ) - 4 июля на заседании оргкомитета Министерства здравоохранения было отмечено, что Международный форум по восстановлению и реабилитации людей с ограниченными возможностями впервые проведут в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Целью форума является привлечение внимания общественности к вопросам реабилитации и оздоровления людей с ограниченными возможностями.

Заседание было проведено под руководством министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ Насима Олимзоды.

Также в заседании участвовал замминистра данного ведомства Шодихон Джамшед, помощник министра Дилором Содикова, партнеры по развитию, представители соответствующих министерств и комитетов, руководители учреждений и ассоциаций.

Участники встречи обсудили организационные вопросы форума, а также доступность лекарств, образования, пенсии для людей с особенностями.

Было подчеркнуто, что «проведение форума обеспечит хорошую основу для решения проблемы инвалидности в стране».

Международный форум по восстановлению и реабилитации людей с ограниченными возможностями состоится 18 октября в Кохи Навруз (Дворец Навруз) в Душанбе.

Форум пройдет при поддержке правительства Таджикистана, Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также при сотрудничестве с ООН и международными неправительственными организациями.