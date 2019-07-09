РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане впервые пройдет Международный форум по восстановлению и реабилитации людей с ограниченными возможностями

CA-NEWS (TJ) -  4 июля на заседании оргкомитета Министерства здравоохранения было отмечено, что Международный форум по восстановлению и реабилитации людей с ограниченными возможностями впервые проведут в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Целью форума является привлечение внимания общественности к вопросам реабилитации и оздоровления людей с ограниченными возможностями.

Заседание было проведено под руководством министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ Насима Олимзоды.

Также в заседании участвовал замминистра данного ведомства Шодихон Джамшед, помощник министра Дилором Содикова, партнеры по развитию, представители соответствующих министерств и комитетов, руководители учреждений и ассоциаций.

Участники встречи обсудили организационные вопросы форума, а также доступность лекарств, образования, пенсии для людей с особенностями.

Было подчеркнуто, что «проведение форума обеспечит хорошую основу для решения проблемы инвалидности в стране».

Международный форум по восстановлению и реабилитации людей с ограниченными возможностями состоится 18 октября в Кохи Навруз (Дворец Навруз) в Душанбе.

Форум пройдет при поддержке правительства Таджикистана, Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также при сотрудничестве с ООН и международными неправительственными организациями.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • 14 заключенных скончались в Таджикистане при перевозке в другую колонию
  • В Монголии открылся новый международный аэропорт, 51% прибыли от него получит Япония
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×