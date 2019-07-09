МУС признал лидера конголезских повстанцев Нтаганда виновным в совершении военных преступлений

CA-NEWS (CA) - Международный уголовный суд (МУС) в Гааге признал лидера конголезских повстанцев Боско Нтаганда, известного под кличкой «Терминатор», виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Демократической Республике Конго (ДРК), в провинции Итури, в 2002-2003 годах, передает служба новостей ООН.



Среди 18 пунктов обвинений – причастность к убийствам, использованию детей в возрасте моложе 15 лет в вооруженных конфликтах, преследования по этническому признаку и изнасилования, насильственное перемещение населения.

Суд «без всяких весомых сомнений» согласился со всеми 18 пунктами обвинительного заключения. Свой вердикт по сроку тюремного заключения судьи огласят на более позднем этапе.

Осужденный был организатором и одним из лидеров движения «23 марта». Ранее он был одним из лидеров Патриотических сил освобождения Конго. Боско Нтаганда сам сдался в 2013 году, придя в посольство США в ДРК.

Судебные слушания по делу Боско Нтаганда начались 2 сентября 2015 года. С заключительными словом стороны процесса выступили с 28 по 30 августа 2018 года. Всего было проведено 248 заседаний, заслушаны показания 80 свидетелей и экспертов со стороны обвинения. 19 свидетелей были приглашены в Гаагу со стороны защиты. По делу проходило 2129 пострадавших.

Международный уголовный суд является независимым постоянно действующим судебным органом. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, принятым 17 июля 1998 года на дипломатической конференции в столице Италии. Его компетенция распространяется на наиболее тяжкие международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года — даты вступления Римского статута в силу. Юрисдикция Суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями. ДРК является участнико