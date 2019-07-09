В Таджикистане провели 612 операций по трансплантации человеческих органов

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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане провели 612 операций по трансплантации человеческих органов, сообщает информагентство «Avesta».

Все операции были проведены в Национальном научном центре по трансплантации человеческих органов и тканей.

Как сообщает пресс-центр министерства здравоохранения, за 6 месяцев текущего года в центре проведено 56 операций по пересадке почек и 6 операций по пересадке тканей человеческой печени.

Отмечается, что при указанном центре работает отделение по пересадке костного мозга. Всего проведено 10 операций по пересадке костного мозга.

До настоящего времени в республике операции по трансплантации человеческих органов прошли 118 иностранцев, в том числе 29 граждан Азербайджана, 37 граждан Кыргызстана, 31 гражданин Израиля и граждане других стран.

В Республиканской клинической больнице Дангаринского района провели 73 операций по пересадке человеческих органов, 7 из них – иностранным гражданам.

По данным Минздрава, стоимость пересадки почек в Национальном научном центре составляет 48 тыс. сомони ($5 тыс.). Стоимость пересадки тканей печени составляет 118 тыс. сомони ($12,5 тыс.).