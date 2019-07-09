В Туркменистане полиция требует взяток с родителей, которые хотят попрощаться с новобранцами на вокзале

CA-NEWS (TM) - Попрощаться с сыном, уезжающим в армию, стоит 10 манатов. Такую сумму требуют работники вокзала и транспортной полиции, чтобы пропустить родственников на перрон, откуда отходит поезд с новобранцами. Новый вид взяток появился в эту призывную кампанию на вокзале города Туркменабад, передает «Хроника Туркменистана».

На перроны можно попасть из здания вокзала, но отсюда пропускают только тех, у кого есть билеты. Есть ещё ворота для крупногабаритных грузов, выходящие на улицу. В дни призывной кампании используют их.

Желающие попрощаться с сыновьями должны обратиться к стоящим там работникам вокзала. Они говорят, сколько человек хочет пройти к поезду и платят за каждого по 10 манатов.

Затем работник вокзала подходит к представителям транспортной полиции и указывает на заплативших, после чего людям разрешают пройти на перрон.

В военкоматы, где призывников могут продержать от нескольких часов до суток, родителей не пускают.

После того, как призывник пришел в военкомат, перрон вокзала – это единственное место, где его могут увидеть родственники, поэтому они готовы за это платить.

«Семья у нас большая. Все хотят попрощаться. Хорошо, что с детей денег не берут. Но пришлось отдать 70 манатов за семерых взрослых», – рассказывает житель Туркменабада. – «Можно даже зайти в вагон, где находится призывник, но тогда надо заплатить проводнику по 3-5 манатов за человека».

Однако не все могут позволить себе заплатить за прощание с сыновьями. Многие матери остаются за пределами вокзала. В дни призыва на вокзале постоянно находится и сотрудник МНБ, однако фактов поборов с родителей он не замечает.

После прибытия к месту службы новобранцы начинают просить деньги у родителей. Они нужны, чтобы «откупиться» от старослужащих или заплатить командирам для службы в относительно благополучных условиях.

Как рассказала жительница Ашхабада и мать шестерых детей, её старший сын был призван менее месяца назад и уже позвонил и попросил срочно прислать 400 манатов.

«Для чего ему нужны деньги, он не сказал. Потом добавил, чтобы я положила еще 5 манатов на номер телефона, с которого он звонил», – говорит женщина.

Она недавно потеряла мужа, и зарабатывает тем, что закрывает разносолы для соседей и знакомых, моет посуду на садака и тоях, и оказывает другие услуги.

«400 манатов для нас огромные деньги. А без них его, наверное, будут его истязать и мучить… Скорее всего, этой суммой вопрос не решится. Но я не знаю, куда обратиться, чтобы не сделать хуже», – сетует многодетная мать.