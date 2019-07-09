Строительство двух участков автодороги Куляб-Калаихумб планируется завершить в 2023 году

- Таджикистан, общество
- 17:40, 09 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Реализация проекта по строительству участков «А» и «F» автомагистрали Куляб-Калаихумб завершится в 2023 году.
Как сообщили «Авеста» в министерстве транспорта республики, реализация проекта предусматривает строительство около 60 км автодороги на двух участках.
В частности, протяженность участка «А» указанной дороги составляет 32,7 км и соединяет город Куляб с районом Шамсиддини Шохин.
В рамках этого проекта будут реконструированы 3,3 км внутригородских дорог города Куляб, 18 км дороги в Муминабадском районе и 11,4 км в районе Шамсиддини Шохин.
Проектом также предусмотрено строительство трех мостов, протяжённостью 42 м, 33 м и 33м, а также проведение берегоукрепительных работ, возведение защитных стен, установка водосбросных труб и другое.
В Минтрансе также сообщили, что протяженность участка F этой дороги составляет 26 км.
В рамках данного проекта предусмотрено строительство трех мостов, автотранспортного тоннеля, длиною 360 метров. Также планируется приобрести и установить две погрузочные станции и несколько различных типов техники и оборудования.
Данное оборудование, в будущем будет использоваться министерством транспорта для содержания автомобильной дороги Куляб-Калаихумб, протяженностью около 168 км.
Общая стоимость обеих участков составляет $115,5 млн., которые будут выделены Исламским банком развития, Фондами развития Кувейта, Абу-Даби и ОПЕК, а также за счет долевого участия правительства Таджикистана.