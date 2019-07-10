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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В зоне боевых действий на востоке Украины застрелили узбекского наемника (видео)

CA-NEWS (UZ) -  На Донбассе застрелили еще одного узбекистанца, воевавшего в рядах боевиков самопровозглашенной Донецкой народной республики («ДНР»), воюющих против украинской армии.

3 июля в ходе вооруженных столкновений, продолжающихся на востоке Украины, был застрелен узбекистанец, воевавший в рядах так называемой Донецкой народной республики («ДНР»).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан (Штирлиц). К своему сообщению Штефан приложил фотографию Ходжиакбара Шарипова, лежащего в цинковом гробу.

По словам Штефана, тело убитого 3 июля 32-летнего уроженца Навоийской области Узбекистана Ходжиакбара Шарипова, было отправлено на родину 6 июля.

На сайте «Миротворец» также сообщается о «ликвидации» Шарипова. Сообщается, что 32-летний Ходжиакбар Шарипов и ранее получал огнестрельные ранения.

«ДНРовцы», которые были лично знакомы с Шариповым, писали в соцсети «ВКонтакте», что уроженец Навоийской области, известный по прозвищу «Узбек», участвовал в боях за Донецкий аэропорт, в Блесне, Авдеевке и Промке, а также планировал в ближайшее время съездить в Узбекистан.

Официальная информация о количестве узбекистанцев, воющих как на стороне сепаратистов, так и в рядах украинской армии, отсутствует.

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