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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане приостановили прием документов в некоторые вузы

CA-NEWS (UZ) -  8 июля при сдаче документов в высшие учебные заведения Узбекистана возникли серьезные проблемы. На фотографиях, сделанных очевидцами в Ташкенте, Джизаке, Андижане и Фергане, видно, как сотни людей стоят в очереди под палящим солнцем, чтобы сдать документы в вузы.

На фото- и видеозаписях видно, как у дверей приемной комиссии Джизакского педагогического института стоят длинные очереди будущих студентов и их родителей.

"Четыре абитуриента упали в обморок, они долгое время простояли под солнцем. Тут творится беспорядок, никто никого не уважает, возле ворот возникло столпотворение. Преподаватель по фамилии Ахчаев кричит и прогоняет всех абитуриентов", – сообщил один из абитуриентов.

Представитель вуза сообщил, что подобная ситуация возникла из-за сбоя в компьютерной программе Государственного тестового центра.

Аналогичная ситуация произошла 8 июля в вузах Андижана и Ферганы.

Представители Государственного тестового центра категорически опровергли информацию о возникновении сбоев в работе​ компьютеров.

Один из сотрудников ГТЦ сказал, что прием документов от абитуриентов проходит медленно в связи с тем, что многие из них не информированы о новых изменениях, связанных с подачей документов.

Кроме того, согласно новому порядку поступления в вузы, в этом году узбекским абитуриентам предоставили возможность сдавать документы сразу в три вуза по одному направлению. При этом тесты они будут проходить всего один раз.

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