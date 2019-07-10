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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Принцессу Саудовской Аравии будут судить по обвинению в насилии над сантехником во Франции

CA-NEWS (CA) -  Принцесса Саудовской Аравии Хасса бинт Салман аль Сауд предстанет перед судом Франции по обвинению в совершении насилия с применением оружия, об этом 9 июля сообщает Al Jazeera.

Парижский суд начал разбирать дело сестры наследного принца Саудовской Аравии Хассы бин Салман и ее телохранителя Рани Сауди. Обоих обвиняют в том, что они издевались над египтянином Ашрафом Идом, который в 2016 году делал в доме дочери короля ремонт.

Обвинение во Франции требует приговорить сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бинт Салман к 6 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 5 тысяч евро за применение насилия в отношении сантехника.

Перед судом предстал только охранник принцессы, который все отрицает.

Сам ремонтник говорит, что охранник принцессы избил его, связал и заставил его поцеловать ей ноги, после того как Хасса застигла его фотографирующим ее ванную. По словам рабочего, он делал снимки, чтобы зафиксировать расположение предметов там до начала работ. Тем не менее хозяйка элитной парижской квартиры ему не поверила, назвала «собакой» и отметила, что он заслуживает смерти, потому что она якобы попала на фотографии и он планировал эти изображения выгодно сбыть.

Инцидент произошел еще осенью 2016 года, ордер на ее арест был выдан в ноябре 2017.

После случая с рабочим Хасса покинула Францию и вернулась в Саудовскую Аравию. Предположительно, она была посажена там под домашний арест.

Обвинение во Франции требует приговорить сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бинт Салман к шести месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере пяти тысяч евро за применение насилия в отношении сантехника,
Подробнее: https://tengrinews.kz/europe/saudovskuyu-printsessu-sudyat-nasilie-santehnikom-frantsii-373459/
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