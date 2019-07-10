В столице Казахстана в элитном жилом комплексе случился пожар
- Казахстан, происшествия
- 9:30, 10 июля 2019
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CA-NEWS (KZ) - В элитном жилом комплексе «Британский квартал» в Нур-Султане случился пожар, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в КЧС МВД, 9 июля в 19:39 на пульт «101» ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме ЖК «Британский квартал» в переулке Саркырама района Алматы.
К моменту прибытия первых пожарных в 19:46 горела кровля жилого дома на площади, предварительно, 100 квадратных метров.
В КЧС МВД сообщили, что причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (ремонт кровли проводили работники ТОО "BI Servis").
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Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvana-prichina-pojara-v-elitnom-jk-v-nur-sultane-373460/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Пожар был ликвидирован в 23.02. Жертв и пострадавших нет. Предварительная площадь горения кровли и четырех квартир жилого комплекса составила 600 квадратных метров.
В КЧС МВД сообщили, что причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (ремонт кровли проводили работники ТОО "BI Servis").