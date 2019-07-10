В Узбекистане девушка рассказала, как родила и бросила ребёнка в туалет

CA-NEWS (UZ) - Девушка, оставившая 2 июля своего новорожденного ребенка в общественном туалете на Рынке в Сурхандарье, рассказала, как все происходило на самом деле. Об этом сообщает repost.uz.

"Мы приехали на рынок, чтобы купить одежду. Мы зашли в кафе и начали пить чай. Потом у меня начались сильные боли. Боль становилась все сильнее, я не знала, что будет дальше. Потом у меня начались схватки. Я зашла в ближайший общественный туалет. Родила и оторвала пуповину руками. Ребенок не закричал, испугавшись, бросила его и ушла. Потом пришла во второй раз, никакого крика не было, я подумала, что он мертв. Я узнала, что ребенок женского пола, даже не посмотрела на ее лицо. Я была испугана и боялась опозориться. Я сожалею о содеянном", — говорит девушка.

По словам девушки отец ребенка не знал о ее беременности потому, что улетел работать в Россию.

Напомним, по данному факту прокуратурой Денауского района в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статьям 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 99 (Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка) УК РУз.