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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане девушка рассказала, как родила и бросила ребёнка в туалет
Продолжение: В Узбекистане возбудили уголовное дело в отношении женщины, родившей и бросившей новорожденного в туалетеПредыстория: В Сурхандарье на рынке нашли брошенного в туалете младенца

CA-NEWS (UZ) -  Девушка, оставившая 2 июля своего новорожденного ребенка в общественном туалете на Рынке в Сурхандарье, рассказала, как все происходило на самом деле. Об этом сообщает repost.uz.

"Мы приехали на рынок, чтобы купить одежду. Мы зашли в кафе и начали пить чай. Потом у меня начались сильные боли. Боль становилась все сильнее, я не знала, что будет дальше. Потом у меня начались схватки. Я зашла в ближайший общественный туалет. Родила и оторвала пуповину руками. Ребенок не закричал, испугавшись, бросила его и ушла. Потом пришла во второй раз, никакого крика не было, я подумала, что он мертв. Я узнала, что ребенок женского пола, даже не посмотрела на ее лицо. Я была испугана и боялась опозориться. Я сожалею о содеянном", — говорит девушка.

По словам девушки отец ребенка не знал о ее беременности потому, что улетел работать в Россию.

Напомним, по данному факту прокуратурой Денауского района в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статьям 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 99 (Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка) УК РУз.

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