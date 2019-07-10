Казахстан предоставил льготы поставщикам из ЕАЭС при госзаказе на лекарства

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CA-NEWS (KZ) - Казахстан предоставил национальный режим поставщикам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при размещении государственного заказа на лекарства и медицинские изделия, сообщает 9 июля пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Республика Казахстан приняла решение о предоставлении национального режима поставщикам из государств-членов союза при размещении госзаказа на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий", – говорится в сообщении ЕЭК.

Ранее при государственных закупках по этим товарным позициям были установлены преференции только для производителей РК. А поставщики из стран ЕАЭС не имели возможности стать победителями торгов в случае участия в них казахстанских производителей, отмечает ЕЭК.

"Коллегия комиссии в апреле текущего года рассмотрела этот вопрос и предложила Республике Казахстан устранить препятствие. 30 мая 2019 года казахстанская сторона внесла поправки в законодательство, предоставив аналогичные права для производителей из государств-членов. Коллегия комиссии рассматривает решение как поступательное движение на пути создания общего рынка ЕАЭС с равными условиями конкуренции при осуществлении государственных закупок", – сообщили в ЕЭК.