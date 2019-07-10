Суд США запретил Дональду Трампу блокировать критикующих его пользователей в соцсетях

CA-NEWS (CA) - Федеральный апелляционный суд постановил, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать критикующих его пользователей в своем аккаунте в Twitter, сообщает «Fortune».

Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке вынес решение во вторник.

Коллегия в составе трёх судей согласилась с судьей суда низшей инстанции, который заявил, что Трамп нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и печати, когда он блокирует критикующих его пользователей.

Суд начал рассмотрение дела после того, как представители Knight First Amendment Institute в Колумбийском университете подали иск против американского лидера в связи с блокировкой семи пользователей Twitter.

Апелляционный суд постановил, что Первая поправка не позволяет публичному должностному лицу, использующему социальные сети для официальных целей, исключать людей из открытого для всех онлайн-диалога из-за того, что они выражают несогласие с позицией и взглядами должностного лица.

У Дональда Трампа более 60 миллионов подписчиков в Twitter.