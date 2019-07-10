Первая туристическая ярмарка стран СНГ открылась в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде 9-10 июля проходит первая туристическая ярмарка стран СНГ. В рамках ярмарки 9 июля состоялось очередное заседание Совета по туризму организации.

Во встрече приняли участие представители туристических ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

На заседании члены Совета подведут итоги выполнения Плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма на период до 2020 года и обсудят проект аналогичной Стратегии на 2021–2030 годы, рассмотрят инициативу создания объединенной Центрально-Азиатской визы по принципу Шенгенского договора.

Кроме того, участники встречи обсудят предложение узбекской стороны об учреждении ежегодной Туристической ярмарки стран Содружества, заслушают информацию о системе государственной политики в области туризма Республики Узбекистан и об опыте Республики Беларусь по представлению туристических возможностей и продвижению турпродукта накануне крупных международных спортивных мероприятий (II Европейские игры 2019 года в Республике Беларусь), рассмотрят ряд других вопросов.