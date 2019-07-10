СНГ поддержало проект «Шелковой визы» для Узбекистана и Казахстана

CA-NEWS (UZ) - Страны СНГ поддержали проект общей визы Silk way для Узбекистана и Казахстана для совместного привлечения иностранных туристов, идет его техническая проработка, заявил во вторник, 9 июля, врио председателя госкомитета Узбекистана по развитию туризма (Госкомтуризма) Абдулазиз Аккулов. Об этом сообщило РИА Новости.

В Самарканде 9-10 июля проходит первая туристическая ярмарка стран СНГ. В рамках ярмарки во вторник состоялось очередное заседание Совета по туризму организации. Во встрече приняли участие представители туристических ведомств Азербайджана,

"Участники заседания приняли к сведению и поддержали работу Узбекистана и Казахстана по реализации проекта применения режима Silk way", - сказал Аккулов по итогам заседания. Он уточнил, что в настоящий момент ведомства двух стран рассматривают организационно-технические моменты запуска нового продукта.

Аккулов сообщил, что по итогам заседания председательство в Совете по туризму стран СНГ на ближайший год перешло от Казахстана к Узбекистану. По его словам, динамика развития туризма в республике показывает самый высокий прирост после распада бывшего Союза. В частности, по итогам 2018 года число прибывших иностранных туристов увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом – до 5,3 миллиона человек, по итогам января-мая этого года – до 2,4 миллиона человек (+31% по сравнению с аналогичным периодом 2-18 года).

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В июне 2018 года дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева, занимавшая тогда пост председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената (верхняя палата парламента), предложила Узбекистану создать азиатский вариант "шенгена" Silk viza для привлечения туристов из-за рубежа.

Ранее руководство Госкомтуризма Узбекистана заявляло, что к совместной визе также проявляют интерес в Кыргызстане и Таджикистане. Кроме того, казахстанская сторона также планирует подключить к этому проекту Азербайджан и Турцию.