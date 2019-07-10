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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зампредседателя КНР Ван Цишань посетит Монголию с официальным визитом

CA-NEWS (MNG) -  С 10 по 12 июля по приглашению премьер-министра У.Хурэлсуха в Монголии пройдёт визит заместителя председателя КНР Ван Цишаня, передает «Монцамэ».

В сообщении МИД Монголии говорится, что предстоящий визит пройдёт в рамках 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем.

Справка

Ван Цишань – китайский государственный и партийный деятель. С 17 марта 2018 года занимает пост заместителя председателя КНР.

Родился в июле 1948 года в портовом городе Циндао в провинции Шаньдун. Выпускник исторического факультета Северо-Западного университета.

Начал трудовую деятельность в январе 1969 года, в феврале 1983 года вступил в ряды Коммунистической партии Китая.

С 15 ноября 2012 по 25 октября 2017 года – глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Входил в «семёрку» высшего руководства КНР.

Вице-премьер в правительствах Вэня Цзябао и Ли Кэцяна. Член Политбюро ЦК КПК с 2007 года.

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