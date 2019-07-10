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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Как Европейский Союз поддерживает устойчивое водоснабжение в Центральной Азии? (инфографика)

CA-NEWS (KG) -  Центральная Азия сталкивается с увеличивающимися проблемами в области окружающей среды. Совокупное воздействие климатических изменений, которые стали уменьшать пропускную способность водотоков за счёт сокращения ледников, что «кормит» реки Центральной Азии и быстрый демографический рост усугубляют проблемы в регионе с последствиями для экономического развития, безопасности и миграции, передает медийная платформа Euractiv.

Отвод рек для выращивания хлопка в советское время был причиной истощения Аральского моря, которое простирается вдоль границы Узбекистана и Казахстана.

Screenshot_2019-07-10 Infographic EU support for water resilience in Central Asia

Кроме того, качество воды в водоемах Центральной Азии ухудшается на протяжении десятилетий.

ЕС предлагает помощь региону, чтобы превратить эти проблемы в возможности. Улучшение экологического климата и устойчивое водоснабжение является существенными элементами новой стратегии ЕС в Центральной Азии.

Таджикистан, как и Кыргызстан - расположены в верховьях рек, а Казахстан и Узбекистан расположены в низовьях рек. Узбекистан, самая густонаселенная страна Центральной Азии, зависит от рек, которые поднимаются в Кыргызстане и Таджикистане для орошения сельскохозяйственных угодий.

Screenshot_2019-07-10 Infographic EU support for water resilience in Central Asia(1)

Так как эти проблемы имеют трансграничный характер, требующих взаимного доверия и cовместных решений, ЕС будет продолжать проводить региональные подходы к сотрудничеству в области окружающей среды, воды и климатических изменений.

Проекты включают в себя:

- Проведение тренингов для экспертов;

- Содействие комплексному управлению водными ресурсами;

- Сокращение сточных вод;

- Улучшение качества воды;

- Модернизирование инфраструктуры;

- Продвижение современных сельскохозяйственных ирригационных систем.

Screenshot_2019-07-10 Infographic EU support for water resilience in Central Asia(2)

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